На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смерті

На Дніпропетровщині 49-річного жителя Томаківської селищної територіальної громади підозрюють у жорстокому вбивстві.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Ревнивця на місці заарештував поліцейський офіцер громади Олег Швидкий.

Близько 16-ї години дня у приватному будинку, де мешкала 48-річна потерпіла між нею та її обранцем сталася сварка на фоні ревнощів. Як закінчилися аргументи, в хід пішли удари руками та іншими предметами по голові. Після чого, не зупинившись, нападник продовжив бити свою жертву металевою кочергою – від отриманих травм жінка померла на місці, – сказано у повідомленні поліції.