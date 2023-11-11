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  • На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смерті

На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смерті

Сьогодні 13:45
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На Дніпропетровщині 49-річного жителя Томаківської селищної територіальної громади підозрюють у жорстокому вбивстві.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смерті

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Ревнивця на місці заарештував поліцейський офіцер громади Олег Швидкий.

Близько 16-ї години дня у приватному будинку, де мешкала 48-річна потерпіла між нею та її обранцем сталася сварка на фоні ревнощів. Як закінчилися аргументи, в хід пішли удари руками та іншими предметами по голові. Після чого, не зупинившись, нападник продовжив бити свою жертву металевою кочергою – від отриманих травм жінка померла на місці, – сказано у повідомленні поліції.

Після вбивства підозрюваний пішов до брата у сусідній будинок та все розповів.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства ч. 1 ст. 115 ККУ.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смертіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смертіРусский

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