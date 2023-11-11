В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Ревнивца на месте арестовал полицейский офицер общины Олег Быстрый.
Около 16 часов дня в частном доме, где проживала 48-летняя потерпевшая между ней и ее избранником произошла ссора на фоне ревности. Как закончились аргументы, в ход последовали удары руками и другими предметами по голове. После чего, не остановившись, нападающий продолжил избивать свою жертву металлической кочергой – от полученных травм женщина скончалась на месте, – говорится в сообщении полиции.
После убийства подозреваемый пошел к брату в соседний дом и все рассказал.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства ч. 1 ст. 115 УКУ.
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