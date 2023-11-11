На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Чоловік отримав численні ушкодження і був ушпиталений до лікарні у важкому стані.
Аварія сталася 10 листопада близько 17.00 у Криворізькому районі м.Кривий Ріг. Водій автомобіля “МАЗ” скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та з місця події поїхав, – сказано у повідомленні поліції.
Свідок ДТП переслідував порушника і допоміг поліції затримати 27-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.
Тепер порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.
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