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  • На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

Сьогодні 11:16
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На Дніпропетровщині водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста і втік з місця ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Чоловік отримав численні ушкодження і був ушпиталений до лікарні у важкому стані. 

Аварія сталася 10 листопада близько 17.00 у Криворізькому районі м.Кривий Ріг. Водій автомобіля “МАЗ” скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та з місця події поїхав, – сказано у повідомленні поліції.

Свідок ДТП переслідував порушника і допоміг поліції затримати 27-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. 

Тепер порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втікУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втікРусский

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