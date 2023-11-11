У Дніпрі затримали 19-річну “закладчицю” заборонених речовин

У Дніпрі затримали 19-річну дівчину, яка робила "закладки" з наркотиками на території парку в Індустріальному районі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Працівники Дніпровського районного управління поліції вилучили у наркозакладчиці 33 сліп-пакети з амфетаміном, запаковані у пластикові колби, та 13 згортків з марихуаною, – сказано у повідомленні поліції.

Місця з забороненими речовинами дівчина фотографувала на мобільний телефон.

Затриманій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ.

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