У Дніпрі затримали 19-річну “закладчицю” заборонених речовин

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Працівники Дніпровського районного управління поліції вилучили у наркозакладчиці 33 сліп-пакети з амфетаміном, запаковані у пластикові колби, та 13 згортків з марихуаною, – сказано у повідомленні поліції.
Місця з забороненими речовинами дівчина фотографувала на мобільний телефон.
Затриманій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ.
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Козенко Антон
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