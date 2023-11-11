На Дніпропетровщині виявили групу, яка продавала канабіс по всій країні

На Дніпропетровщині викрили міжрегіональну групу, яка розповсюджувала канабіс по всій території України.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

П’ятеро мешканців Дніпропетровської та Кіровоградської областей налагодили розгалужену мережу розповсюдження канабісу на території України. Підозрювані здійснювали переробку та фасування наркосировини в численних підсобних приміщеннях. Замовлення приймали через месенджери цілодобово, – сказано у повідомленні прокуратури.

У ході обшуків було вилучено більш ніж 100 кг наркотичної сировини, вартість якої на чорному ринку становить 10 млн грн, зброю, обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, а також гроші в різних валютах.

До того ж знайшли земельні ділянки, які були підготовлені для нової партії наркотиків.

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