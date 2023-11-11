На Днепропетровщине раскрыли группировку, которая продавала наркотики по всей стране

На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей территории Украины.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Пятеро жителей Днепропетровской и Кировоградской областей наладили разветвленную сеть распространения каннабиса на территории Украины. Подозреваемые осуществляли переработку и фасовку наркосырья в многочисленных подсобных помещениях. Заказы принимались через мессенджеры круглосуточно, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе обысков было изъято более 100 кг наркотического сырья, стоимость которого на черном рынке составляет 10 млн грн, оружие, оборудование, мобильные телефоны, черновые записи, а также деньги в разных валютах.

К тому же, нашли земельные участки, которые были подготовлены для новой партии наркотиков.

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