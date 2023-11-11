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На Днепропетровщине раскрыли группировку, которая продавала наркотики по всей стране

Сегодня 08:40
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На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей территории Украины.

Новости Днепра про На Днепропетровщине раскрыли группировку, которая продавала наркотики по всей стране

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Пятеро жителей Днепропетровской и Кировоградской областей наладили разветвленную сеть распространения каннабиса на территории Украины. Подозреваемые осуществляли переработку и фасовку наркосырья в многочисленных подсобных помещениях. Заказы принимались через мессенджеры круглосуточно, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе обысков было изъято более 100 кг наркотического сырья, стоимость которого на черном рынке составляет 10 млн грн, оружие, оборудование, мобильные телефоны, черновые записи, а также деньги в разных валютах.

К тому же, нашли земельные участки, которые были подготовлены для новой партии наркотиков.

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