Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адреси

У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адреси

Сьогодні 20:49
просмотров

Декому вимкнуть світло навіть у суботу.

Новости Днепра про У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адреси

Це стосується споживачів, яких обслуговує ДТЕК.

11 листопада, у деяких будинках не буде світла. Причина – проведення планових ремонтних робіт. Тож з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:

  • вул. 230-ї стрілецької дивізії;
  • вул. Андрійченка, 16-87 (частково);
  • вул. Бережна, 150-353 (частково);
  • вул. Біла балка, 1-84 (частково);
  • вул. Вагнера, 16-58 (частково);
  • вул. Військовоморська, 9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-5, 7-21, 23, 24, 25, 27, 29, 31;
  • вул. Володимира Пилишенка, 1, 16/36-Д, 283-374 (частково);
  • вул. Володимира Самодриги, 1-14, 16, 18;
  • вул. Героїв УПА, 11/3-Д, 53-61, 62-64;
  • вул. Глущенка, 25;
  • вул. Кості Гордієнка, 1, 1-А, 2-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні), 38-А;
  • вул. Родини Кузьменків, 4-А;
  • вул. Олекси Повстенка, 7-30 (частково);
  • вул. Епіка, 26-53 (частково);
  • вул. Ернеста Хемінгуея, 1;
  • вул. Житомирська, 205-А, 205-Б, 205-В, 205-Г, 205-Д;
  • вул. Загірська, 44-Б;
  • вул. Інгульська, 242-268 (частково);
  • вул. Старий шлях, 11, 14;
  • вул. Лоцманська, 2-12, 22-А;
  • вул. Материнська, 5;
  • вул. Мільмана, 69-150 (частково);
  • вул. Мічуріна, 4;
  • вул. Молодогвардійська, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 32;
  • вул. Набережна Перемоги, 51, 78, 78-А, 82;
  • вул. Незламна, 414-523 (частково);
  • вул. Олександра Оксанченка, 20, 20-А, 21-А, 22/1, 22-А, 22-Б, 23-25, 27, 29;
  • вул. Новорічна, 45, 47;
  • вул. Олександрова, 3;
  • вул. Опанаса Ковпака, 4-30 (парні);
  • вул. Орбітальна, 13;
  • вул. Орловська, 3-18 (частково);
  • вул. Передова, 263-Д, 265;
  • вул. Полковника Горленка, 1-27 (частково);
  • вул. Стара Пристань, 84, 84-А, 86, 88;
  • вул. Ульянова, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 26-А, 29;
  • вул. Михайла Лояна, 18;
  • вул. Кобзарська, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19;
  • вул. Чернігівська, 262-431 (частково);
  • вул. Чечелівська, 35;
  • вул. Старої Межі, 1, 3, 12, 13, 13-Б, 23;
  • вул. Шефська, 1-22 (частково);
  • вул. Широка, 5-71 (частково);
  • вул. Госпітальна, 6;
  • пров. Бахчисарайський, 2;
  • пров. Дніпровський, 1/1;
  • пров. Сміливий, 1-23 (частково);
  • пров. Чернігівський, 20, 32;
  • пров. Сага, 1-А, 2-8, 23;
  • просп. Героїв, 38, 40, 40-А;
  • просп. Івана Мазепи, 1-Д, 2-А, 2-Б, 6, 8, 10, 12, 14, 20-30 (парні);
  • просп. Нігояна, 47;
  • просп. Олександра Поля, 14, 14-К;
  • просп. Свободи, 217-275 (частково);
  • вул. Запорізьке шосе, 14, 26;
  • вул. Полтавське шосе, 3-Д, 14.

Зауважимо, що світла може не бути від години до 8 годин – усе залежить від обсягу робіт. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адресиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дідусь із Дніпра облаштував у себе на городі електростанцію
Новини Дніпра
Сьогодні 20:07
Дідусь із Дніпра облаштував у себе на городі електростанцію

Власну електростанцію побудував 75-річний дідусь у себе на городі.

У Нікополі запровадили карантин: які обмеження ввели
Новини Дніпра
Сьогодні 19:18
У Нікополі запровадили карантин: які обмеження ввели

У Нікополі зафіксували випадок сказу.

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився трамвайний затор: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 18:24
У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився трамвайний затор: що сталося

У Дніпрі на проспекті Хмельницького стався трамвайний затор.

У Дніпрі на 4 дні перекриють переїзд на вулиці Старочумацькій: коли та навіщо
Новини Дніпра
Сьогодні 18:04
У Дніпрі на 4 дні перекриють переїзд на вулиці Старочумацькій: коли та навіщо

Важлива інформація!

Наверх