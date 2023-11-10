У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адреси

Декому вимкнуть світло навіть у суботу.

Це стосується споживачів, яких обслуговує ДТЕК.

11 листопада, у деяких будинках не буде світла. Причина – проведення планових ремонтних робіт. Тож з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:

вул. 230-ї стрілецької дивізії;

вул. Андрійченка, 16-87 (частково);

вул. Бережна, 150-353 (частково);

вул. Біла балка, 1-84 (частково);

вул. Вагнера, 16-58 (частково);

вул. Військовоморська, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1-5, 7-21, 23, 24, 25, 27, 29, 31;

вул. Володимира Пилишенка, 1, 16/36-Д, 283-374 (частково);

вул. Володимира Самодриги, 1-14, 16, 18;

вул. Героїв УПА, 11/3-Д, 53-61, 62-64;

вул. Глущенка, 25;

вул. Кості Гордієнка, 1, 1-А, 2-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні), 38-А;

вул. Родини Кузьменків, 4-А;

вул. Олекси Повстенка, 7-30 (частково);

вул. Епіка, 26-53 (частково);

вул. Ернеста Хемінгуея, 1;

вул. Житомирська, 205-А, 205-Б, 205-В, 205-Г, 205-Д;

вул. Загірська, 44-Б;

вул. Інгульська, 242-268 (частково);

вул. Старий шлях, 11, 14;

вул. Лоцманська, 2-12, 22-А;

вул. Материнська, 5;

вул. Мільмана, 69-150 (частково);

вул. Мічуріна, 4;

вул. Молодогвардійська, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 32;

вул. Набережна Перемоги, 51, 78, 78-А, 82;

вул. Незламна, 414-523 (частково);

вул. Олександра Оксанченка, 20, 20-А, 21-А, 22/1, 22-А, 22-Б, 23-25, 27, 29;

вул. Новорічна, 45, 47;

вул. Олександрова, 3;

вул. Опанаса Ковпака, 4-30 (парні);

вул. Орбітальна, 13;

вул. Орловська, 3-18 (частково);

вул. Передова, 263-Д, 265;

вул. Полковника Горленка, 1-27 (частково);

вул. Стара Пристань, 84, 84-А, 86, 88;

вул. Ульянова, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 26-А, 29;

вул. Михайла Лояна, 18;

вул. Кобзарська, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19;

вул. Чернігівська, 262-431 (частково);

вул. Чечелівська, 35;

вул. Старої Межі, 1, 3, 12, 13, 13-Б, 23;

вул. Шефська, 1-22 (частково);

вул. Широка, 5-71 (частково);

вул. Госпітальна, 6;

пров. Бахчисарайський, 2;

пров. Дніпровський, 1/1;

пров. Сміливий, 1-23 (частково);

пров. Чернігівський, 20, 32;

пров. Сага, 1-А, 2-8, 23;

просп. Героїв, 38, 40, 40-А;

просп. Івана Мазепи, 1-Д, 2-А, 2-Б, 6, 8, 10, 12, 14, 20-30 (парні);

просп. Нігояна, 47;

просп. Олександра Поля, 14, 14-К;

просп. Свободи, 217-275 (частково);

вул. Запорізьке шосе, 14, 26;

вул. Полтавське шосе, 3-Д, 14.

Зауважимо, що світла може не бути від години до 8 годин – усе залежить від обсягу робіт.

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