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ДТП з “перевертнем” у Дніпрі: коментар поліції та відео моменту

Сьогодні 16:18
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Постраждав водій Smart - його госпіталізували.

Новости Днепра про ДТП з “перевертнем” у Дніпрі: коментар поліції та відео моменту

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Леоніда Стромцова сталася аварія. Там зіткнулися Smart Roadster та Toyota Rav 4, від удару останній перекинувся на дах.

Як повідомили журналісту dnepr.info у патрульній поліції, водій Smart рухався проспектом Богдана Хмельницького в напрямку вулиці Титова на дозволений сигнал світлофора, а водій Toyota у цей час повертав на вулицю Леоніда Стромцова з проспекту. У цей момент і відбулося зіткнення.

Постраждав водій Smart – його госпіталізували.

Усі обставини події буде з’ясовувати слідчий з ДТП.

Відео моменту:

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Новости Днепра про ДТП з “перевертнем” у Дніпрі: коментар поліції та відео моментуУкраїнська Новости Днепра про ДТП з “перевертнем” у Дніпрі: коментар поліції та відео моментуРусский

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