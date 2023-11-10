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На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що сталося

Сьогодні 14:00
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Тривога почалася о 10:29 та досі триває.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що сталося

Сьогодні під час тривоги на Дніпропетровщині пролунав вибух – над Криворізьким районом наші захисники збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Над Криворізьким районом знищили вороже залізяччя. Відмінусували БпЛА, – написав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що сталося

Але тривога досі триває. Як повідомили у Повітряних силах, це, зокрема, пов’язано зі злетом носія “Кинджалів” МіГ-31К. Тому будьте обережні!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що сталося

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що сталосяУкраїнська

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