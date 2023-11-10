На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що сталося

Сьогодні під час тривоги на Дніпропетровщині пролунав вибух – над Криворізьким районом наші захисники збили ворожий безпілотник.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Над Криворізьким районом знищили вороже залізяччя. Відмінусували БпЛА, – написав він.
Але тривога досі триває. Як повідомили у Повітряних силах, це, зокрема, пов’язано зі злетом носія “Кинджалів” МіГ-31К. Тому будьте обережні!
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