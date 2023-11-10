Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі загинула 67-річна жінка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він у лікарні.
Наслідки атак ще уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні 10 листопада, тривога на Дніпропетровщині тривала понад 4 години. Як повідомили у Повітряному командуванні “Схід”, над Криворізьким районом збили БПЛА. У решті районів вибухів не чули.
Читайте також:
Автор:
У нормі колір газу, що надходить до квартир, де встановлені…
У Дніпрі завтра знову очікується сильний вітер.
Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі стартував опалювальний сезон.
У Кривому Розі працювали шахраї, які затягували людей в азартні…