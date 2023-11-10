Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі загинула 67-річна жінка

У Нікополі через дрон росіян загинула жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він у лікарні.

Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні 10 листопада, тривога на Дніпропетровщині тривала понад 4 години. Як повідомили у Повітряному командуванні “Схід”, над Криворізьким районом збили БПЛА. У решті районів вибухів не чули.

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