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Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі загинула 67-річна жінка

Сьогодні 15:31
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У Нікополі через дрон росіян загинула жінка.

Новости Днепра про Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі загинула 67-річна жінка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він у лікарні.

Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні 10 листопада, тривога на Дніпропетровщині тривала понад 4 години. Як повідомили у Повітряному командуванні “Схід”, над Криворізьким районом збили БПЛА. У решті районів вибухів не чули. 

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