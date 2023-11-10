Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе. Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он находится в больнице.
Последствия атак еще уточняются.
Напомним, сегодня 10 ноября, тревога на Днепропетровщине продолжалась более 4 часов. Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», над Криворожским районом сбили БПЛА. В остальных районах взрывов не слышали.
upd: В прокуратуре показали последствия попадания.
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