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Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

Сегодня 15:31
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В Никополе из-за дрона россиян погибла женщина.

Новости Днепра про Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе. Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он находится в больнице.

Последствия атак еще уточняются.

Напомним, сегодня 10 ноября, тревога на Днепропетровщине продолжалась более 4 часов. Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», над Криворожским районом сбили БПЛА. В остальных районах взрывов не слышали.

upd: В прокуратуре показали последствия попадания.

Новости Днепра про Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

Новости Днепра про Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

Новости Днепра про Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

 

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Новости Днепра про Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщинаУкраїнська Новости Днепра про Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщинаРусский

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