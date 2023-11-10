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У Дніпрі повторно планують перейменувати вулицю: яку саме

Сьогодні 09:33
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У Дніпрі продовжують перейменовувати вулиці, назви яких пов'язані з росією, Радянським Союзом чи їхніми діячами.

Новости Днепра про У Дніпрі повторно планують перейменувати вулицю: яку саме

Так, скоро мають змінити назви ще для семи десятків вулиць та провулків. Крім того, планують перейменувати топонім, нову назву для якого затвердили у серпні.

Йдеться про вулицю Подєбрадську, яка раніше була вулицею Кожем’яки.

Про це сказано у проєкті рішення Дніпровської міської ради.

Відомо, що у серпні 2023 року на сесії міськради перейменували вулицю Кожем’яки, що в Амур-Нижньодніпровському районі, в вулицю Подєбрадську. Її назвали на честь української вищої технічної школи у Чехословаччині, заснованої українським комітетом. Зараз же назву Подєбрадська пропонують знову змінити – на вулицю Кожум’яки.

Відповідний документ мають розглянути на сесії міськради.

Новости Днепра про У Дніпрі повторно планують перейменувати вулицю: яку саме

Зазначимо, у серпні 2023 року перейменували не тільки вулицю Кожем’яки. Так само тоді вчинили і з провулком Кожем’яки – він став провулком Подєбрадським, проте у новому проєкті рішення про провулок не йдеться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Криворіжжі перейменують село Перше Травня. 

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