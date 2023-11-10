Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Вони атакували область керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші захисники збили її над Дніпровським районом.
Про це повідомили у Повітряному командуванні “Схід” та Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, агресор бив важкою артилерією по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині.
Через обстріл пошкоджені 3 приватні будинки і стільки ж теплиць, господарська споруда.
На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки уточнюються.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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