Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Сьогодні 07:40
просмотров

Уночі російські окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Вони атакували область керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші захисники збили її над Дніпровським районом.

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Схід” та Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, агресор бив важкою артилерією по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині.

Через обстріл пошкоджені 3 приватні будинки і стільки ж теплиць, господарська споруда.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисники

На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки уточнюються. 

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59: її знищили наші захисникиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню чоловіка (ВІДЕО)

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчину
Новини Дніпра
Вчора 19:59
У Кривому Розі понад 10 днів не можуть знайти зниклу 17-річну дівчину

Поліціянти продовжують пошуки зниклої 17-річної дівчини.

Рівень алкоголю у 17 разів перевищував норму: у Нікополі чоловік на смерть збив літнє подружжя
Новини Дніпра
Вчора 14:28
Рівень алкоголю у 17 разів перевищував норму: у Нікополі чоловік на смерть збив літнє подружжя

Винуватця смертельної ДТП засудили до 10 років позбавлення волі.

У п’ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиці
Новини Дніпра
Вчора 13:56
У п’ятницю у Дніпрі на увесь день перекриють залізничний переїзд: подробиці

Важлива інформація!

Наверх