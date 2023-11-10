Отримав безліч переломів та розривів внутрішніх органів: на промпідприємстві у Кривому Розі загинув чоловік

У середу, 8 листопада, у Кривому Розі сталася трагедія – на території «АрселорМіттал», де працює ще одне підприємство, на чоловіка, ймовірно, впав вантаж.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Постраждалий отримав безліч травм, зокрема, переломи хребта, кісток тазу, забої, розриви внутрішніх органів.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. Медики намагалися його врятувати, проте, на жаль, наступного дня він помер.
Читайте також:
Автор:
Законопроєкт набуде чинності, коли його підпише президент.
Уночі російські окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Поліціянти продовжують пошуки зниклої 17-річної дівчини.