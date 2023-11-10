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Отримав безліч переломів та розривів внутрішніх органів: на промпідприємстві у Кривому Розі загинув чоловік

Сьогодні 08:30
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Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте, на жаль, він помер.

Новости Днепра про Отримав безліч переломів та розривів внутрішніх органів: на промпідприємстві у Кривому Розі загинув чоловік

У середу, 8 листопада, у Кривому Розі сталася трагедія – на території «АрселорМіттал», де працює ще одне підприємство, на чоловіка, ймовірно, впав вантаж.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Постраждалий отримав безліч травм, зокрема, переломи хребта, кісток тазу, забої, розриви внутрішніх органів.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. Медики намагалися його врятувати, проте, на жаль, наступного дня він помер.

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Новости Днепра про Отримав безліч переломів та розривів внутрішніх органів: на промпідприємстві у Кривому Розі загинув чоловікУкраїнська

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