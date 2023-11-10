Масштабне відключення: де у п’ятницю у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Це стосується як абонентів ЦЕКу, так і ДТЕКу.

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Робоча: 152, 160, 162, 162-К, 164;

вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;

вул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;

вул. Веселка: 36-А;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Мечникова: 10, 11;

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

Приватна енергопостачальна компанія ДТЕК також планує проведення планових ремонтних робіт на своїх мережах, тому сьогодні з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:

вул. 25-ї Січеславської Бригади, 63-Б;

вул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;

вул. Барикадна, 23;

вул. Бєлградська, 106-177 (частково);

вул. Кості Гордієнка, 1, 1-А, 2-А, 3;

вул. Родини Кузьменків, 4-А;

вул. Інгульська, 60-114 (частково);

вул. Качалова, 3, 5;

вул. Старий шлях, 13;

вул. Кролевецька, 3-Д;

вул. Лоцманська, 2, 2-А, 4-12 (парні), 22-А;

вул. Мільмана, 69-150 (частково);

вул. Мічуріна, 4, 9;

вул. Набережна Перемоги, 100, 100-К, 102, 102-А, 104, 104-А, 106, 106-А, 108, 110;

вул. Олександрова, 3;

вул. Панікахи, 20, 67, 75, 77-А, 91, 91-Б;

вул. Миколи Руденка, 67;

вул. Руставелі, 51-104 (частково);

вул. Січових Стрільців, 1, 3;

вул. Спогадів, 143;

вул. Сподівань, 21-134 (частково);

вул. Стара Пристань, 84, 84-А, 86, 88;

вул. Старокозацька, 52-Б;

вул. Східна, 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 7, 7-Б;

вул. В’ячеслава Липинського, 22-Б;

вул. Щербаня, 6;

вул. Юнацька, 1, 2, 4, 6;

вул. Якова Самарського, 6;

ж/м Тополя-3, 18;

пров. Дніпровський, 1/1;

пров. Скориківський, 2;

пров. Східний, 14-68 (частково);

пров. Шокальського, 34-40 (парні);

просп. Гагаріна, 104, 106, 108, 112;

просп. Героїв, 1, 4, 6, 10, 12, 121;

просп. Дмитра Яворницького, 49, 51, 53, 53-А, 54, 55, 72-А, 74;

просп. Івана Мазепи, 2-А, 2-Б;

просп. Лесі Українки, 15, 17-Г;

просп. Олександра Поля, 11-А, 11-Г, 13, 59;

просп. Пилипа Орлика, 2;

просп. Сергія Нігояна, 57, 61, 68;

узв. Крутогірний, 19;

вул. Донецьке Шосе, 37, 37-Д.

Підготуйтеся!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 13 до 17 листопада споживачам ЦЕКу будуть вимикати світло: усі адреси.

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