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Новини Масштабне відключення: де у п’ятницю у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)
Масштабне відключення: де у п’ятницю у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)
Це стосується як абонентів ЦЕКу, так і ДТЕКу.
Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК
з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Робоча: 152, 160, 162, 162-К, 164;
вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;
вул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
вул. Веселка: 36-А;
вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
вул. Мечникова: 10, 11;
вул. Павлова: 1, 4, 12;
вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.
Приватна енергопостачальна компанія ДТЕК також планує проведення планових ремонтних робіт на своїх мережах, тому сьогодні
з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:
вул. 25-ї Січеславської Бригади, 63-Б;
вул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;
вул. Барикадна, 23;
вул. Бєлградська, 106-177 (частково);
вул. Кості Гордієнка, 1, 1-А, 2-А, 3;
вул. Родини Кузьменків, 4-А;
вул. Інгульська, 60-114 (частково);
вул. Качалова, 3, 5;
вул. Старий шлях, 13;
вул. Кролевецька, 3-Д;
вул. Лоцманська, 2, 2-А, 4-12 (парні), 22-А;
вул. Мільмана, 69-150 (частково);
вул. Мічуріна, 4, 9;
вул. Набережна Перемоги, 100, 100-К, 102, 102-А, 104, 104-А, 106, 106-А, 108, 110;
вул. Олександрова, 3;
вул. Панікахи, 20, 67, 75, 77-А, 91, 91-Б;
вул. Миколи Руденка, 67;
вул. Руставелі, 51-104 (частково);
вул. Січових Стрільців, 1, 3;
вул. Спогадів, 143;
вул. Сподівань, 21-134 (частково);
вул. Стара Пристань, 84, 84-А, 86, 88;
вул. Старокозацька, 52-Б;
вул. Східна, 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 7, 7-Б;
вул. В’ячеслава Липинського, 22-Б;
вул. Щербаня, 6;
вул. Юнацька, 1, 2, 4, 6;
вул. Якова Самарського, 6;
ж/м Тополя-3, 18;
пров. Дніпровський, 1/1;
пров. Скориківський, 2;
пров. Східний, 14-68 (частково);
пров. Шокальського, 34-40 (парні);
просп. Гагаріна, 104, 106, 108, 112;
просп. Героїв, 1, 4, 6, 10, 12, 121;
просп. Дмитра Яворницького, 49, 51, 53, 53-А, 54, 55, 72-А, 74;
просп. Івана Мазепи, 2-А, 2-Б;
просп. Лесі Українки, 15, 17-Г;
просп. Олександра Поля, 11-А, 11-Г, 13, 59;
просп. Пилипа Орлика, 2;
просп. Сергія Нігояна, 57, 61, 68;
узв. Крутогірний, 19;
вул. Донецьке Шосе, 37, 37-Д.
Підготуйтеся!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у Дніпрі з 13 до 17 листопада споживачам ЦЕКу будуть вимикати світло: усі адреси.
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Автор:
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