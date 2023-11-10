В Днепре повторно планируют переименовать улицу: какую именно

Так, скоро должны изменить названия еще для семи десятков улиц и переулков. Кроме того, планируют переименовать топоним, новое название для которого утвердили в августе.
Речь идет об улице Подебрадской, которая раньше была улицей Кожемяки.
Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского совета.
Известно, что в августе 2023 года на сессии горсовета переименовали улицу Кожемяки, что в Амур-Нижнеднепровском районе, в улицу Подебрадскую. Ее назвали в честь украинской высшей технической школы в Чехословакии, основанной украинским комитетом. Сейчас же название Подебрадская предлагают снова изменить – на улицу Кожумяки.
Соответствующий документ должны рассмотреть на сессии горсовета.
Отметим, в августе 2023 года переименовали не только улицу Кожемяки. Так же поступили и с переулком Кожемяки – он стал переулком Подебрадским, однако в новом проекте решения речь о переулке не идет.
Напомним, ранее мы писали, что на Криворожье переименуют село Первое Мая.
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