В Днепре повторно планируют переименовать улицу: какую именно

В Днепре продолжают переименовывать улицы, названия которых связаны с россией, Советским Союзом или их деятелями.

Так, скоро должны изменить названия еще для семи десятков улиц и переулков. Кроме того, планируют переименовать топоним, новое название для которого утвердили в августе.

Речь идет об улице Подебрадской, которая раньше была улицей Кожемяки.

Об этом говорится в проекте решения Днепровского городского совета.

Известно, что в августе 2023 года на сессии горсовета переименовали улицу Кожемяки, что в Амур-Нижнеднепровском районе, в улицу Подебрадскую. Ее назвали в честь украинской высшей технической школы в Чехословакии, основанной украинским комитетом. Сейчас же название Подебрадская предлагают снова изменить – на улицу Кожумяки.

Соответствующий документ должны рассмотреть на сессии горсовета.

Отметим, в августе 2023 года переименовали не только улицу Кожемяки. Так же поступили и с переулком Кожемяки – он стал переулком Подебрадским, однако в новом проекте решения речь о переулке не идет.

Напомним, ранее мы писали, что на Криворожье переименуют село Первое Мая.

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