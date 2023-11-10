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На Дніпропетровщині судитимуть солдата, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 9000 доларів

Сьогодні 10:56
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Військового судитимуть за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть солдата, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 9000 доларів

Як встановили слідчі, старший солдат разом зі спільниками з Одеси організували схему, яка допомагала ухилянтам отримати довідку про непридатність та потім легально виїхати за кордон. За свої послуги чоловік просив 9000 доларів.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Після отримання задатку у сумі 3500 доларів військовий надсилав отриманий від потенційного ухилянта необхідний пакет документів спільникам в Одесу. Там вони через особисті зв’язки у військово-лікарській комісії одного з ТЦК оформлювали медичний акт непридатності мобілізованого до військової служби за станом здоров’я. На підставі фіктивного акту у військовому квитку ставився штамп про зняття з військового обліку, що давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон, – йдеться у повідомленні.

Військового, який допомагав ухилянтам, викрили. Його будуть судити  за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Спільників чоловіка встановлюють.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть солдата, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 9000 доларів

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть солдата, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон за 9000 доларівУкраїнська

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