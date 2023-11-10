На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов

Военного будут судить по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Как установили следователи, старший солдат вместе с сообщниками из Одессы организовали схему, которая помогала уклонистам получить справку о непригодности и затем легально выехать за границу. За свои услуги мужчина просил 9000 долларов.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

После получения задатка в сумме 3500 долларов военный отправлял полученный от потенциального уклониста необходимый пакет документов сообщникам в Одессу. Там они через личные связи в военно-врачебной комиссии одного из ТЦК оформляли медицинский акт о непригодности мобилизованного к военной службе по состоянию здоровья. На основании фиктивного акта в военном билете ставился штамп о снятии с военного учета, что позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу, — говорится в сообщении.

Военного, который помогал уклонистам, разоблачили. Его будут судить по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Сообщников мужчины устанавливают.

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