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  • На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов

На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов

Сегодня 10:56
просмотров

Военного будут судить по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов

Как установили следователи, старший солдат вместе с сообщниками из Одессы организовали схему, которая помогала уклонистам получить справку о непригодности и затем легально выехать за границу. За свои услуги мужчина просил 9000 долларов.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

После получения задатка в сумме 3500 долларов военный отправлял полученный от потенциального уклониста необходимый пакет документов сообщникам в Одессу. Там они через личные связи в военно-врачебной комиссии одного из ТЦК оформляли медицинский акт о непригодности мобилизованного к военной службе по состоянию здоровья. На основании фиктивного акта в военном билете ставился штамп о снятии с военного учета, что позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу, — говорится в сообщении.

Военного, который помогал уклонистам, разоблачили. Его будут судить по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Сообщников мужчины устанавливают.

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов

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Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларовУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларовРусский

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