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Ігоря Коломойського знову відмовилися випустити під домашній арешт

Сьогодні 11:10
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Бізнесмена родом із Дніпра Ігоря Коломойського вкотре не випустити під домашній арешт.

Новости Днепра про Ігоря Коломойського знову відмовилися випустити під домашній арешт

Про це повідомило “Суспільне”.

Вкотре відбулося судове засідання у справі ексбенефіціара “ПриватБанку”, де Ігоря Коломойського просили випустити із СІЗО. Цього разу адвокати апелювали до погіршення стану здоров’я бізнесмена. 

Шевченківський суд Києва розглядав клопотання адвокатів щодо зміни запобіжного заходу. Вони просили відпустити Коломойського під нічний домашній арешт. 

Суд вирішив не задовольняти прохання адвокатів та залишив олігарха під вартою. 16 листопада відбудеться засідання апеляційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня суд задовольнив клопотання прокурорів і продовжив запобіжний захід для олігарха у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 27 грудня.

Перед цим суд відмовив Коломойському в клопотанні про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Він залишився у СІЗО з можливістю внесення застави 3,8 млрд. грн.

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Новости Днепра про Ігоря Коломойського знову відмовилися випустити під домашній арештУкраїнська

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