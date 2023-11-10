Здоровье ухудшилось: Игоря Коломойского снова отказались выпустить под домашний арест

Об этом сообщило «Суспільне».
В очередной раз состоялось судебное заседание по делу экс-бенефициара «ПриватБанка», где Игоря Коломойского просили выпустить из СИЗО. В этот раз адвокаты апеллировали к ухудшению состояния здоровья бизнесмена.
Шевченковский суд Киева рассматривал ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Они просили отпустить Коломойского под домашний ночной арест.
Суд решил не удовлетворять просьбы адвокатов и оставил олигарха под стражей. 16 ноября состоится заседание апелляционного суда.
Напомним, 27 октября суд удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил меру пресечения для олигарха в виде содержания под стражей на 60 суток, до 27 декабря.
Перед этим суд отказал Коломойскому в ходатайстве об изменении меры пресечения на домашний арест. Он остался в СИЗО с возможностью внесения залога в 3,8 млрд. грн.
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