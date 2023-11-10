Зноситиме з ніг: синоптики попередили про небезпеку в Дніпрі

У Дніпрі завтра знову очікується сильний вітер.

Як повідомили на сайті ДСНС, Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище.

11 листопада вдень у Дніпрі та місцями по Дніпропетровській області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Тож будьте уважні на вулицях. Варто оминати підозрілі дерева, білборди та електростовпи. Не забудьте взяти з собою парасольку. За інформацією синоптичних сайтів, у цю суботу та неділю може дощити. Т

Нагадаємо, раніше під час сильного буревію у Дніпрі падали дерева на проїжджу частину.

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