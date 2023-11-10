Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зноситиме з ніг: синоптики попередили про небезпеку в Дніпрі

Сьогодні 14:29
просмотров

У Дніпрі завтра знову очікується сильний вітер.

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: синоптики попередили про небезпеку в Дніпрі

Як повідомили на сайті ДСНС, Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище. 

11 листопада вдень у Дніпрі та місцями по Дніпропетровській області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Тож будьте уважні на вулицях. Варто оминати підозрілі дерева, білборди та електростовпи. Не забудьте взяти з собою парасольку. За інформацією синоптичних сайтів, у цю суботу та неділю може дощити. Т

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: синоптики попередили про небезпеку в Дніпрі

Нагадаємо, раніше під час сильного буревію у Дніпрі падали дерева на проїжджу частину. 

Читайте також:

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: синоптики попередили про небезпеку в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Зноситиме з ніг: синоптики попередили про небезпеку в ДніпріРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі загинула 67-річна жінка
Новини Дніпра
Сьогодні 15:31
Через влучання дрона-камікадзе в Нікополі загинула 67-річна жінка

У Нікополі через дрон росіян загинула жінка.

Чому газ у квартирах мешканців Дніпра може бути з червоним відтінком і що робити у такому разі: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
Чому газ у квартирах мешканців Дніпра може бути з червоним відтінком і що робити у такому разі: інструкція

У нормі колір газу, що надходить до квартир, де встановлені…

У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало тепло
Новини Дніпра
Сьогодні 13:23
У Дніпрі стартував опалювальний сезон: скільки потрібно часу, щоб у квартирах містян стало тепло

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі стартував опалювальний сезон.

У Кривому Розі “букмекери” затягували переселенців у азартні ігри
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
У Кривому Розі “букмекери” затягували переселенців у азартні ігри

У Кривому Розі працювали шахраї, які затягували людей в азартні…

Наверх