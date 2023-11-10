У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія з “перевертнем”: рух ускладнено

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі на перехресті проспекта Богдана Хмельницького та вулиці Стромцова сталася аварія.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, там зіткнулися дві автівки, від удару одна із них перекинулась на дах.

Чи є постраждалі – поки невідомо. На місці працюють патрульні.

Також зазначається, що на цій ділянці дороги ускладнено рух!

Ми звернулися за коментарем щодо цієї ДТП до патрульної поліції. Як тільки нам нададуть відповідь, ми обов’язково повідомимо!

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