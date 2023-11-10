У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія з “перевертнем”: рух ускладнено

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі на перехресті проспекта Богдана Хмельницького та вулиці Стромцова сталася аварія.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
За попередньою інформацією, там зіткнулися дві автівки, від удару одна із них перекинулась на дах.
Чи є постраждалі – поки невідомо. На місці працюють патрульні.
Також зазначається, що на цій ділянці дороги ускладнено рух!
Ми звернулися за коментарем щодо цієї ДТП до патрульної поліції. Як тільки нам нададуть відповідь, ми обов’язково повідомимо!
Читайте також:
Автор:
Ціни на бензин можуть зрости.
Бізнесмена родом із Дніпра Ігоря Коломойського вкотре не випустити під…
У Дніпрі продовжують перейменовувати вулиці, назви яких пов'язані з росією,…
Це стосується як абонентів ЦЕКу, так і ДТЕКу.