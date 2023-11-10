В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла авария с «перевертышем»: движение затруднено

Пожалуйста, будьте осторожны за рулем!

Сегодня, 10 ноября, в Днепре на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Стромцова произошла авария.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля, от удара один из них перевернулся на крышу.

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. На месте работают патрульные.

Также отмечается, что на этом участке дороги затруднено движение!

Мы обратились за комментарием по поводу этого ДТП в патрульную полицию. Как только нам ответят, мы обязательно сообщим!

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