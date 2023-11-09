Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушку

Сегодня 19:59
просмотров

Полицейские продолжают поиски пропавшей 17-летней девушки.

Новости Днепра про В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушку

17-летняя Кристина Бардина пропала 10 дней назад. Как сообщили правоохранители, последний раз девушку видели 30 октября. Она вышла из дома и до сих пор не вернулась. За это время полицейские проверили близлежащие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых и близких.

Пока ее найти не удалось. Родные, друзья и стражи порядка не теряют надежды разыскать девушку.

Напоминаем приметы Кристины Бардиной: По виду 16-17 лет, рост 169 см, среднего телосложения, бордовые волосы, прическа каре, глаза карие.

Была одета: черные джинсы, черная кофта с капюшоном, белые кроссовки.

Особые приметы: татуировка на левом плече в виде солнца и луны.

Куда сообщать?

Если у вас есть информация о том, где может находиться девушка, сообщите об этом в полицию.

Телефоны: 096 865 39 49, 099 618 08 48 или 102.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушкуУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушкуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

У жителя Кривого Рога изъяли арбалет
Новости Днепра
Сегодня 18:40
У жителя Кривого Рога изъяли арбалет

У криворожца в гараже нашли вооруженный арсенал.

Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон
Новости Днепра
Сегодня 17:23
Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.

В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 16:58
В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

Готовьтесь!

В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировали
Новости Днепра
Сегодня 15:15
В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировали

На блокпосте в пригороде Днепра разгорелся конфликт с инспекторами патрульной…

Последние новости

В Днепре и области предупредили об опасном метеоявлении
В Днепре и области предупредили об опасном метеоявлении

Украина ночью 10 ноября может накрыть туман.

Сегодня 20:39
2
просмотров
В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список
В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

Их признали такими, которые являются сервисами, связанными с государством-агрессором.

Сегодня 19:12
7
просмотров
У жителя Кривого Рога изъяли арбалет
У жителя Кривого Рога изъяли арбалет

У криворожца в гараже нашли вооруженный арсенал.

Сегодня 18:40
3
просмотров
Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра
Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Жители Днепра пошли за грибами, а вернулись с артефактами.

Сегодня 17:49
5
просмотров
Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц
Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц

Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет,…

Сегодня 17:31
5
просмотров
Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон
Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.

Сегодня 17:23
5
просмотров
В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса
В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

Готовьтесь!

Сегодня 16:58
4
просмотров
Втрое быстрее: жители Днепра смогут оформить субсидию через Дію
Втрое быстрее: жители Днепра смогут оформить субсидию через Дію

Скоро субсидию можно будет оформить через Дію.

Сегодня 16:40
4
просмотров
Отдала 45 лет жизни работе: в Днепре умерла одна из эксзаведующих историческим музеем
Отдала 45 лет жизни работе: в Днепре умерла одна из эксзаведующих историческим музеем

На 74 году жизни скончалась бывшая заведующая одним из отделов исторического музея в Днепре.

Сегодня 16:02
5
просмотров
В больнице Днепра спасли воина, который подорвался на мине под Бахмутом
В больнице Днепра спасли воина, который подорвался на мине под Бахмутом

Каждый день врачи делают все, чтобы спасти наших защитников.

Сегодня 15:56
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх