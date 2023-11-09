В Кривом Роге более 10 дней не могут найти пропавшую 17-летнюю девушку

17-летняя Кристина Бардина пропала 10 дней назад. Как сообщили правоохранители, последний раз девушку видели 30 октября. Она вышла из дома и до сих пор не вернулась. За это время полицейские проверили близлежащие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых и близких.
Пока ее найти не удалось. Родные, друзья и стражи порядка не теряют надежды разыскать девушку.
Напоминаем приметы Кристины Бардиной: По виду 16-17 лет, рост 169 см, среднего телосложения, бордовые волосы, прическа каре, глаза карие.
Была одета: черные джинсы, черная кофта с капюшоном, белые кроссовки.
Особые приметы: татуировка на левом плече в виде солнца и луны.
Если у вас есть информация о том, где может находиться девушка, сообщите об этом в полицию.
Телефоны: 096 865 39 49, 099 618 08 48 или 102.
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