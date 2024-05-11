Враг вечером ударил по Никополю дронами-камикадзе

Об очередной атаке врага сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вчера до позднего вечера русская армия била по Никополю дронами-камикадзе. Атаковала еще 4 раза. Повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект, — говорится в сообщении главы ОВА.
Погибших и пострадавших нет.
В целом ночь в городе и Днепропетровской области прошла без обстрелов.
Вчера мы писали о том, что в Днепровском районе подразделением Воздушное командование «Восток» была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.
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