Враг вечером ударил по Никополю дронами-камикадзе

Вчера мы писали о том, что в Днепровском районе подразделением Воздушное командование «Восток» была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

В целом ночь в городе и Днепропетровской области прошла без обстрелов.

Погибших и пострадавших нет.

Вчера до позднего вечера русская армия била по Никополю дронами-камикадзе. Атаковала еще 4 раза. Повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект, — говорится в сообщении главы ОВА.

Оккупанты вчера до позднего вечера били по Никополю.

Из-за заморозков на Днепропетровщине подмерзла кукуруза, подсолнечник и овощные культуры.

Мужчина без действительных документов пытался обосноваться в Кривом Роге.

В Днепре запланировано строительство еще одного большого ЖК.

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