В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

Их признали такими, которые являются сервисами, связанными с государством-агрессором.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обновил список медиасервисов, которые входят в «черный список» и не могут работать на территории Украины. Это известные пиратские сайты, на которых публиковали популярные сериалы и фильмы.

Причина – они не отвечают требованиям закона «О медиа».

Нацсовет сообщил, что все они используют доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и т.д. Так что такие сервисы не могут быть доступны на территории Украины.

В «черный список» были внесены следующие медиасервисы:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

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