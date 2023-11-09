В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обновил список медиасервисов, которые входят в «черный список» и не могут работать на территории Украины. Это известные пиратские сайты, на которых публиковали популярные сериалы и фильмы.
Причина – они не отвечают требованиям закона «О медиа».
Нацсовет сообщил, что все они используют доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и т.д. Так что такие сервисы не могут быть доступны на территории Украины.
В «черный список» были внесены следующие медиасервисы:
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