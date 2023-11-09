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  • В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

Сегодня 19:12
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Их признали такими, которые являются сервисами, связанными с государством-агрессором.

Новости Днепра про В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный список

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обновил список медиасервисов, которые входят в «черный список» и не могут работать на территории Украины. Это известные пиратские сайты, на которых публиковали популярные сериалы и фильмы.

Причина – они не отвечают требованиям закона «О медиа».

Нацсовет сообщил, что все они используют доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и т.д. Так что такие сервисы не могут быть доступны на территории Украины.

В «черный список» были внесены следующие медиасервисы:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
  • Смотрёшка (Smotreshka)
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

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Новости Днепра про В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный списокУкраїнська Новости Днепра про В Украине забанили 16 пиратских онлайн-кинотеатров: что попало в черный списокРусский

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