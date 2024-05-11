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Погода на 11 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 11 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 11 мая: 

  • Теплая звездная ночь сулит урожайный год.
  • Рябина зацвела — к щедрому урожаю овса.
  • Ясный восход солнца — к теплому и солнечному лету.

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