Погода на 11 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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