Дедушка из Запорожья каждую неделю едет в Днепр, чтобы торговать молочкой, ибо родной город обстреливают

Дедушка из Запорожской области еженедельно ездит в Днепр, чтобы продать молоко.

Историю пенсионера рассказали в сообществе «Инициатива PryDnipro».

В Приднепровске каждую субботу можно встретить дедушку, продающего молочные изделия. Местным жителям мужчина рассказал, что приходится ехать в Днепр, потому что родной город в Запорожской области постоянно обстреливают.

Иногда бахкает так сильно, что коровы пугаются и несколько дней нет молока.

Берем молоко у него всегда, очень хорошее! – отмечает горожанка.

На местном рынке дедушку хорошо знают и не боятся брать у него продукты. Днепряне говорят, что молоко у него вкусное и качественное. Иногда берут с запасом, чтобы поддержать пенсионера.

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