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Дідусь із Запоріжжя щотижня їде до Дніпра, щоб торгувати молочкою, бо рідне місто обстрілюють

Сьогодні 22:00
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Дідусь із Запорізької області щотижня їздить до Дніпра, щоб продати молоко.

Новости Днепра про Дідусь із Запоріжжя щотижня їде до Дніпра, щоб торгувати молочкою, бо рідне місто обстрілюють

Історію пенсіонера розповіли в спільноті “Ініціатива PryDnipro”.

У Придніпровську кожну суботу можна зустріти дідуся, який продає молочні вироби. Місцевим чоловік розповів, що доводиться їхати аж до Дніпра, бо рідне місто у Запорізькій області постійно обстрілюють. 

Іноді бахкає так сильно, що корови лякаються і кілька днів немає молока.

Берем молоко в нього завжди, дуже гарне! – зазначає містянка.

На місцевому базарі дідуся добре знають і не бояться брати в нього харчі. Дніпряни кажуть, що молоко у нього смачне та якісне. Іноді беруть із запасом, щоб підтримати пенсіонера. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про водія автобуса, який безплатно довіз додому юного спортсмена, якому не вистачило грошей на проїзд. 

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Новости Днепра про Дідусь із Запоріжжя щотижня їде до Дніпра, щоб торгувати молочкою, бо рідне місто обстрілюютьУкраїнська Новости Днепра про Дідусь із Запоріжжя щотижня їде до Дніпра, щоб торгувати молочкою, бо рідне місто обстрілюютьРусский

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