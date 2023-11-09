Дідусь із Запоріжжя щотижня їде до Дніпра, щоб торгувати молочкою, бо рідне місто обстрілюють

Дідусь із Запорізької області щотижня їздить до Дніпра, щоб продати молоко.

Історію пенсіонера розповіли в спільноті “Ініціатива PryDnipro”.

У Придніпровську кожну суботу можна зустріти дідуся, який продає молочні вироби. Місцевим чоловік розповів, що доводиться їхати аж до Дніпра, бо рідне місто у Запорізькій області постійно обстрілюють.

Іноді бахкає так сильно, що корови лякаються і кілька днів немає молока.

Берем молоко в нього завжди, дуже гарне! – зазначає містянка.

На місцевому базарі дідуся добре знають і не бояться брати в нього харчі. Дніпряни кажуть, що молоко у нього смачне та якісне. Іноді беруть із запасом, щоб підтримати пенсіонера.

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