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  • У Дніпрі розгорівся скандал між поліціянтами та військовим: у патрульній поліції прокоментували

У Дніпрі розгорівся скандал між поліціянтами та військовим: у патрульній поліції прокоментували

Сьогодні 15:15
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На блокпосту в передмісті Дніпра розгорівся конфлікт з інспекторами патрульної поліції та військовим, у якого запідозрили наркотичне сп'яніння.

Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал між поліціянтами та військовим: у патрульній поліції прокоментували

Один з Telegram-каналів опублікував інформацію про нібито невмотивовану зупинку військового патрульними Дніпра. Чоловік заявив, що на нього безпідставно склали протокол, коли він був проїздом у місті. 

У патрульній поліції прокоментували цей випадок та опублікували відео з бодікамер, де чутно розмову інспекторів та військового. 

Як повідомили патрульній, інцидент трапився 5 листопада, близько 1-ї години ночі, на одному з блок-постів у передмісті Дніпра. Правоохоронці зупинили для перевірки водія автомобіля Nissan Almera. Під час спілкування інспектори запідозрили, що той може бути у стані наркотичного сп’яніння. У чоловіка були розширені зіниці і він різко реагував на зауваження. 

Щоб перевірити свої догадки, патрульні запропонували пройти медогляд. Втім, військовий відмовився, бо йому терміново треба повернути машину до Житомира. Між інспекторами та водієм виник словесний конфікт. 

Згодом патрульні з’ясували, що вказаний водій неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння, був позбавлений судом права керування, неодноразово керував авто, бувши позбавленим цього права та мав причетність до факту зберігання наркотичних речовин.

41-річний водій від проходження медогляду відмовився, через що патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ч. 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія) КУпАП та відсторонили від керування авто.

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Новости Днепра про У Дніпрі розгорівся скандал між поліціянтами та військовим: у патрульній поліції прокоментувалиУкраїнська

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