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  • В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировали

В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировали

Сегодня 15:15
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На блокпосте в пригороде Днепра разгорелся конфликт с инспекторами патрульной полиции и военным, у которого заподозрили наркотическое опьянение.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировали

Один из Telegram-каналов опубликовал информацию о якобы немотивированной остановке военного патрульного Днепра. Мужчина заявил, что на него безосновательно был составлен протокол, когда он был проездом в городе.

В патрульной полиции прокомментировали этот случай и опубликовали видео с бодикамер, где слышен разговор инспекторов и военного.

Как сообщили патрульной, инцидент произошел 5 ноября, около 1 часов ночи, на одном из блок-постов в пригороде Днепра. Правоохранители остановили для проверки водителя автомобиля Nissan Almera. В ходе общения инспекторы заподозрили, что тот может находиться в состоянии наркотического опьянения. У мужчины были расширены зрачки и он резко реагировал на замечания.

Чтобы проверить свои предположения, патрульные предложили пройти медосмотр. Впрочем, военный отказался, потому что ему срочно нужно вернуть машину в Житомир. Между инспекторами и водителем возник словесный конфликт.

Впоследствии патрульные выяснили, что указанный водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, был лишен судом права вождения, неоднократно управлял автомобилем, был лишен этого права и имел причастность к факту хранения наркотических веществ.

41-летний водитель от прохождения медосмотра отказался, из-за чего патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и постановление по ч. 1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе удостоверения) водителя) КУоАП и отстранили от вождения.

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Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировалиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировалиРусский

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