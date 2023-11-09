У Дніпрі з 13 до 17 листопада споживачам ЦЕКу будуть вимикати світло: усі адреси

Готуйтеся!

У Дніпрі з понеділка до п’ятниці будуть вимикати світло. Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Зазначається, що світла не буде з 8:00 до 17:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 13 листопада з 8:00 до 17:00 буде припинено електропостачання за адресами:

вул. Зимова: 1-11, 12А, 13-18, 20;

пров. Зимовий: 1-6, 8;

вул. Переможців: 8А, 31-39 (непарні), 40-47, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (парні);

вул. Автозаводська: 1, 51-61 (непарні), 88А, 90-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;

пров. Крамського: 1, 4;

вул. Правди: 1-23, 24А, 25-38, 40, 42, 44-66;

вул. Пржевальського: 2А, 4, 6, 8;

вул. Сєдова: 1А, 2А, 3-5, 7-15, 16А, 17-20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парні);

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63А, 65А, 67, 69А, 71А, 73-81 (непарні), 83А, 85-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Криворізький: 4;

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-21, 22А, 23-32, 33Б, 35А, 36, 37, 39;

просп. Слобожанський: 40.

14 листопада з 8:00 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 57;

вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;

вул. Макарова: 1, 2, 3А, 4, 5, 7-9, 11-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28;

пров. Верстатобудівельний: 4;

пров. Листяний: 1-18;

пров. Червонополянський: 20;

пров. Ялицевий: 4-16 (парні).

З 09:00 до 17:00:

вул. 152-ї Дивізії: 160Д;

вул. Аеродром: 1-14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 320, 436;

вул. Будівельників: 10Н, 17, 295, 305;

вул. Оздоровча: 8;

вул. Телевізійна: 15.

15 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40А;

пров. Листяний: 1-18;

пров. Червонополянський: 20;

вул. Автозаводська: 1-43, 45-48, 50, 51А, 52-62, 64-86 (парні), 88Б, 90А, 92-100 (парні), 102А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арбатська: 32М, 34, 36, 37, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-11, 12А, 13-18, 20;

вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;

вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;

вул. Криворізька 1, 16, 16А, 20, 22А, 24-50 (парні);

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

вул. Павла Чубинського: 20А;

вул. Переможців: 1-46, 47А, 48-81, 84Б, 86-110 (парні);

вул. Правди: 1-38, 40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

вул. Робоча: 148, 174, 176, 176А, 178;

вул. Сєдова: 1А, 2, 3, 4А, 5, 7-15, 16А, 17, 18А, 19, 20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29, 30, 31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14 31-41 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63А, 65, 67, 69А, 71-77 (непарні), 79А, 81А, 83А, 85, 87А, 89-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33Б, 34-47, 49-67 (непарні);

просп. Слобожанський: 40;

тупик Криворізький: 1А, 3, 7, 9, 11А, 13, 15, 23-25, 27-39 (непарні), 41Д.

16 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Переможців: 106, 108;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29-31, 34-42 (парні);

проїзд Шаховий: 12А, 14, 16-21, 22Б, 23-32, 33Б, 35-37, 39;

вул. Робоча: 89, 164А, 166А;

вул. Чиркова: 46;

вул. Театральна: 5.

17 листопада з 08:00 до 17:00:

вул. Автозаводська: 51А, 53-61 (непарні), 88А, 90Д, 92-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Переможців: 8А, 57, 63, 65А, 67-79 (непарні), 80, 81, 84-104 (парні), 110.

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