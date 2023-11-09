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  • У лікарні Дніпра врятували воїна, який підірвався на міні під Бахмутом

У лікарні Дніпра врятували воїна, який підірвався на міні під Бахмутом

Сьогодні 15:56
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Кожного дня лікарі роблять все, щоб врятувати наших захисників.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували воїна, який підірвався на міні під Бахмутом

Так, в одну із дніпровських лікарень доправили пораненого під Бахмутом 43-річного воїна. Чоловік підірвався на ворожій міні, витягуючи пораненого побратима. Йому відірвало праву ногу, боєць втратив багато крові. 

Дніпровські медики прооперували захисника.

Про це повідомив генеральний директор лікарні, де рятували чоловіка.

Дмитро, 43 роки, з Фастова Київської області. Воював в 2014-2015 роках, потім працював в Голландії. Рік тому повернувся до України, щоб захищати рідну землю. За своє життя побачив сотні поранень та смертей. Витягуючи пораненого солдата, підірвався на міні, це сталося біля Бахмута в н. п. Хромове. Праву ногу одразу відірвало майже до коліна. З великою крововтратою на апараті ШВЛ, після довгої евакуації, 2 листопада доправлений до Мечникова. Операції. Прийшов до тями. Уже проситься додому. Дмитро посміхається та каже: “Я везунчик, поряд були десятки мін, які забрали життя моїх кращих друзів. А весною я обов’язково пограю в футбол з сином Матвієм, йому зараз 12”, – написав гендиректор.  

Далі захисник буде лікуватися у Києві.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували воїна, який підірвався на міні під Бахмутом

Новости Днепра про У лікарні Дніпра врятували воїна, який підірвався на міні під Бахмутом

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