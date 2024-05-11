В Днепре на поминальные дни организуют дополнительные маршруты: график

Они обозначены табличкой с надписью «Кладбище».
Об этом сообщает официальный портал горсовета.
— в Сурско-Литовское кладбище курсируют удлиненные автобусные маршруты: № 32 (с пл. Вокзальной), № 136 (с ж/м Левобережный-3, центральной части города), № 127 (с пл. Соборной);
— до Краснопольского кладбища довезут дополнительный автобусный маршрут № 96 (с ул. Криворожская, ПМЖ центральная проходная) и удлиненные автобусные маршруты: № 55 (с ж/м Победа — пер. Добровольцев и ул. Рабочая — ул. Национальной Гвардии), № 156 (будет заезжать по требованию с ж/м Парус);
— в Ново-Игренское кладбище ездит удлиненный автобусный маршрут № 21 (с пл. Успенской);
— до кладбища поселка Деевка-2 – удлиненный автобусный маршрут № 92 (с пл. Вокзальная);
— к кладбищу Днепровского района курсирует удлиненный автобусный маршрут №115 (с пл. Успенская каждые 30 минут).
Также с 8:00 до 16:00 усилены троллейбусные маршруты №9, №11, №19, №20.
Остальные маршруты общественного транспорта работают в режиме выходного дня.
Мы писали, что сегодня в Днепре будет облачно и без осадков.
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