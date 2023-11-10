ДТП с «перевертышем» в Днепре: комментарий полиции и видео момента

Сегодня, 10 ноября, в Днепре на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Леонида Стромцова произошла авария. Там столкнулись Smart Roadster и Toyota Rav 4, от удара последний перевернулся на крышу.
Как сообщили журналисту dnepr.info в патрульной полиции, водитель Smart двигался по проспекту Богдана Хмельницкого в направлении улицы Титова на разрешенный сигнал светофора, а водитель Toyota в это время поворачивал на улицу Леонида Стромцова с проспекта. В этот момент и произошло столкновение.
Пострадал водитель Smart – его госпитализировали.
Все обстоятельства произошедшего будет выяснять следователь по ДТП.
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