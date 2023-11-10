3,5 годин не межа: у Дніпрі тривоги будуть ще довшими

Повітряні тривоги в Україні триватимуть довше.

Російські винищувачі МіГ-31К відпрацьовують дозаправку в повітрі та інші маневри, тому літатимуть вдвічі довше, пояснив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил. Раніше вони відпрацьовували злети та посадки — тривога тривала в середньому 20 хвилин, а тепер понад 2,5 години.

До прикладу, сьогодні масштабна повітряна тривога тривала 3 години, а у Дніпрі понад 4,5 години через додаткові загрози. Повітряні сили повідомляли про ймовірність застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

У випадку з МіГами, ніхто не знає, коли росіяни можуть запустити ракету. Зазвичай, це тренувальні польоти, проте усе може різко змінитися.

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