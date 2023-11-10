В Днепре 11 ноября дома на 57 улицах будут без света: все адреса

Некоторым выключат свет даже в субботу.

Это касается потребителей, обслуживаемых ДТЭК.

11 ноября в некоторых домах не будет света. Причина – проведение плановых ремонтных работ. Так что с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

ул. 230-й стрелковой дивизии;

ул. Андрейченко, 16-87 (частично);

ул. Бережная, 150-353 (частично);

ул. Белая балка, 1-84 (частично);

ул. Вагнера, 16-58 (частично);

ул. Военноморская, 9;

ул. Владимира Ивасюка, 1-5, 7-21, 23, 24, 25, 27, 29, 31;

ул. Владимира Пилишенко, 1, 16/36-Д, 283-374 (частично);

ул. Владимира Самодриги, 1-14, 16, 18;

ул. Героев УПА, 11/3-Д, 53-61, 62-64;

ул. Глущенко, 25;

ул. Кости Гордиенко, 1, 1-А, 2-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные), 38-А;

ул. Семьи Кузьменко, 4-А;

ул. Олексы Повстенко, 7-30 (частично);

ул. Эпика, 26-53 (частично);

ул. Эрнеста Хемингуэя, 1;

ул. Житомирская, 205-А, 205-Б, 205-В, 205-Г, 205-Д;

ул. Загорская, 44-Б;

ул. Ингульская, 242-268 (частично);

ул. Старый путь, 11, 14;

ул. Лоцманская, 2-12, 22-А;

ул. Материнская, 5;

ул. Мильмана, 69-150 (частично);

ул. Мичурина, 4;

ул. Молодогвардейская, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 32;

ул. Набережная Победы, 51, 78, 78-А, 82;

ул. Несокрушимая, 414-523 (частично);

ул. Александра Оксанченко, 20, 20-А, 21-А, 22/1, 22-А, 22-Б, 23-25, 27, 29;

ул. Новогодняя, 45, 47;

ул. Александрова, 3;

ул. Афанасия Ковпака, 4-30 (парни);

ул. Орбитальная, 13;

ул. Орловская, 3-18 (частично);

ул. Передовая, 263-Д, 265;

ул. Полковника Горленко, 1-27 (частично);

ул. Старая Пристань, 84, 84-А, 86, 88;

ул. Ульянова, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 26-А, 29;

ул. Михаила Лояна, 18;

ул. Кобзарская, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19;

ул. Черниговская, 262-431 (частично);

ул. Чечеловская, 35;

ул. Старой Грани, 1, 3, 12, 13, 13-Б, 23;

ул. Шефская, 1-22 (частично);

ул. Широкая, 5-71 (частично);

ул. Госпитальная, 6;

пров. Бахчисарайский, 2;

пров. Днепровский, 1/1;

пров. Смелый, 1-23 (частично);

пров. Черниговский, 20, 32;

пров. Сага, 1-А, 2-8, 23;

просп. Героев, 38, 40, 40-А;

просп. Ивана Мазепы, 1-Д, 2-А, 2-Б, 6, 8, 10, 12, 14, 20-30 (парни);

просп. Нигояна, 47;

просп. Александра Поля, 14, 14-К;

просп. Свободы, 217-275 (частично);

ул. Запорожское шоссе, 14, 26;

ул. Полтавское шоссе, 3-Д, 14.

Заметим, что света может не быть от часа до 8 часов – все зависит от объема работ.

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