3,5 часов не предел: в Днепре тревоги будут еще длиннее

Воздушные тревоги в Украине продлятся дольше.

Российские истребители МиГ-31К отрабатывают дозаправку в воздухе и другие маневры, поэтому летать вдвое дольше, пояснил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил. Раньше они отрабатывали взлеты и посадки – тревога продолжалась в среднем 20 минут, а теперь более 2,5 часов.

К примеру, сегодня масштабная воздушная тревога длилась 3 часа, а в Днепре более 4,5 часов из-за дополнительных угроз. Воздушные силы сообщали о вероятности применения ракет с баллистической траекторией полета.

В случае с МиГами никто не знает, когда россияне могут запустить ракету. Обычно это тренировочные полеты, однако все может резко измениться.

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