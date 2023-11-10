На Закарпатье полуторагодовалая девочка попала под колеса грузовика, когда нетрезвая мать отвлеклась

Ужасная авария произошла 9 ноября в поселке Ясиня Раховского района Закарпатской области.
Как сообщают полицейские, 32-летняя женщина со своим полуторагодовалым ребенком шли по улице. Когда мать отвлеклась и перестала следить за девочкой, она вышла на проезжую часть дороги, где и попала под колеса «Урала».
Пострадавшую девочку госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. К сожалению, от полученных травм она умерла.
За рулем грузовика был 57-летний мужчина – он был трезв. Его задержали. В отношении него было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).
Также правоохранители выяснили, что мать девочки была пьяна – в ее крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Ее действия квалифицировали как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Теперь женщине грозит наказание в виде до 5 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
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