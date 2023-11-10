“70 метрів вже пробігли”: Єрмак припустив, коли та як закінчиться війна

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, коли може закінчитися війна.

Посадовець запевняє, що ніхто достеменно не знає, коли та як закінчиться війна, але це може статися раптово.

Про це Андрій Єрмак повідомив у інтерв’ю Наталії Мосейчук.

І саме для цього все робиться. Багато факторів впливають на це, – зазначив Єрмак.

Посадовець каже, що теж хоче, щоб це сталося якомога швидше.

Не можу сказати щось таке сенсаційне, що я знаю, або відчуваю, — додав він.

Єрмак порівняв таймлайн війни із забігом в 100 метрів. На його думку, наразі ми пробігли вже 70 із них, але наступні 30 метрів найважчі.

Якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти, — сказав він.

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