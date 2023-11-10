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  • “70 метрів вже пробігли”: Єрмак припустив, коли та як закінчиться війна

“70 метрів вже пробігли”: Єрмак припустив, коли та як закінчиться війна

Сьогодні 14:59
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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, коли може закінчитися війна.

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Посадовець запевняє, що ніхто достеменно не знає, коли та як закінчиться війна, але це може статися раптово. 

Про це Андрій Єрмак повідомив у інтерв’ю Наталії Мосейчук. 

І саме для цього все робиться. Багато факторів впливають на це, – зазначив Єрмак. 

Посадовець каже, що теж хоче, щоб це сталося якомога швидше. 

Не можу сказати щось таке сенсаційне, що я знаю, або відчуваю, — додав він.

Єрмак порівняв таймлайн війни із забігом в 100 метрів. На його думку, наразі ми пробігли вже 70 із них, але наступні 30 метрів найважчі. 

Якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти, — сказав він.

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