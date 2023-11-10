“70 метрів вже пробігли”: Єрмак припустив, коли та як закінчиться війна

Посадовець запевняє, що ніхто достеменно не знає, коли та як закінчиться війна, але це може статися раптово.
Про це Андрій Єрмак повідомив у інтерв’ю Наталії Мосейчук.
І саме для цього все робиться. Багато факторів впливають на це, – зазначив Єрмак.
Посадовець каже, що теж хоче, щоб це сталося якомога швидше.
Не можу сказати щось таке сенсаційне, що я знаю, або відчуваю, — додав він.
Єрмак порівняв таймлайн війни із забігом в 100 метрів. На його думку, наразі ми пробігли вже 70 із них, але наступні 30 метрів найважчі.
Якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти, — сказав він.
Читайте також:
Автор:
Зранку 18 жовтня по Дніпровському району вдарили ракетами.
Україна хоче отримати запрошення до вступу в НАТО за спрощеною…
У Дніпрі пролунали вибухи.
Андрій Єрмак натякнув, що бойові літаки Україні таки дадуть.