“Витягли швидко 4-х породіль”: Філатов розповів деталі про масований удар по Дніпру

Дніпро оговтується після масованого удару ракетами.

28 грудня росіяни знову масовано обстріляли Дніпро. Було чутно більше десятка вибухів різної інтенсивності. Наразі відомо про влучання у торговельний центр та на подвір’я пологового будинку. Загинуло 4 людини, ще півтора десятка постраждалих.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що чотирьох породіль ДСНС-ники швидко витягли з пошкодженого пологового. У медзакладі ніхто не постраждав, значна частина персоналу та пацієнток встигли піти в укриття, повідомили представники лікарні в соцмережах.

Філатов уточнив, що ракета не потрапила в будівлю пологового, а пройшла по дотичній. Інакше б масових жертв уникнути не вдалося б.

Ви можете любити Зеленського чи ні. А можете ставитися до нього байдуже. Ви можете відзначати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Або не святкувати його взагалі. Ви можете ставити ялинки або бігати з ідіотськими плакатами «Дрони замість ялинок». А можете на Новий рік напитися в мотлох і завалитися спати. Робіть що хочете. Тільки перестаньте жерти одне одного. Інакше нам усім п@здець. Усім. Без винятку. Бо вони стріляють ракетами по пологових будинках. Любіть одне одного. Нам є когось ненавидіти, – написав Філатов.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото пологового будинку в Дніпрі.

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