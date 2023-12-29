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“Витягли швидко 4-х породіль”: Філатов розповів деталі про масований удар по Дніпру

Сьогодні 10:21
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Дніпро оговтується після масованого удару ракетами.

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28 грудня росіяни знову масовано обстріляли Дніпро. Було чутно більше десятка вибухів різної інтенсивності. Наразі відомо про влучання у торговельний центр та на подвір’я пологового будинку. Загинуло 4 людини, ще півтора десятка постраждалих. 

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що чотирьох породіль ДСНС-ники швидко витягли з пошкодженого пологового. У медзакладі ніхто не постраждав, значна частина персоналу та пацієнток встигли піти в укриття, повідомили представники лікарні в соцмережах.

Філатов уточнив, що ракета не потрапила в будівлю пологового, а пройшла по дотичній. Інакше б масових жертв уникнути не вдалося б.

Ви можете любити Зеленського чи ні. А можете ставитися до нього байдуже. Ви можете відзначати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Або не святкувати його взагалі. Ви можете ставити ялинки або бігати з ідіотськими плакатами «Дрони замість ялинок». А можете на Новий рік напитися в мотлох і завалитися спати.

Робіть що хочете. Тільки перестаньте жерти одне одного. Інакше нам усім п@здець. Усім. Без винятку. Бо вони стріляють ракетами по пологових будинках. Любіть одне одного. Нам є когось ненавидіти, – написав Філатов.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото пологового будинку в Дніпрі. 

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