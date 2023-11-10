«70 метров уже пробежали»: Ермак предположил, когда и как закончится война

Глава Офиса президента Андрей Ермак допустил, когда может закончиться война.

Чиновник уверяет, что никто точно не знает, когда и как закончится война, но это может произойти неожиданно.

Об этом Андрей Ермак сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

И именно для этого все делается. Многие факторы влияют на это, – отметил Ермак.

Чиновник говорит, что тоже хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

Не могу сказать что-нибудь такое сенсационное, что я знаю или чувствую, — добавил он.

Ермак сравнил таймлайн войны с забегом в 100 метров. По его мнению, сейчас мы пробежали уже 70 из них, но следующие 30 метров тяжелее всего.

Если ты стал видеть себя победителем, можно все проиграть, — сказал он.

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