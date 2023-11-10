Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«70 метров уже пробежали»: Ермак предположил, когда и как закончится война

Сегодня 14:59
просмотров

Глава Офиса президента Андрей Ермак допустил, когда может закончиться война.

Новости Днепра про

Чиновник уверяет, что никто точно не знает, когда и как закончится война, но это может произойти неожиданно.

Об этом Андрей Ермак сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

И именно для этого все делается. Многие факторы влияют на это, – отметил Ермак.

Чиновник говорит, что тоже хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

Не могу сказать что-нибудь такое сенсационное, что я знаю или чувствую, — добавил он.

Ермак сравнил таймлайн войны с забегом в 100 метров. По его мнению, сейчас мы пробежали уже 70 из них, но следующие 30 метров тяжелее всего.

Если ты стал видеть себя победителем, можно все проиграть, — сказал он.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Прогноз по блеакауту 2023: комментарии экспертов
Новости Днепра
08.11.2023 15:42
Прогноз по блеакауту 2023: комментарии экспертов

Практически каждую ночь агрессор направляет на нашу область и город…

В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает
Новости Днепра
07.11.2023 14:57
В центре Днепра появилось необычное дерево с алыми лентами: что это означает

В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная…

На Донецком направлении погиб Дмитрий Назаренко из Днепропетровщины
Новости Днепра
05.11.2023 18:48
На Донецком направлении погиб Дмитрий Назаренко из Днепропетровщины

На Донецком направлении при выполнении боевого задания погиб Дмитрий Назаренко…

Силы ПВО сбили ракету в небе над Днепропетровщиной
Новости Днепра
05.11.2023 17:43
Силы ПВО сбили ракету в небе над Днепропетровщиной

Сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.

Последние новости

В Днепре на 4 дня перекроют переезд на улице Старочумацкой: когда и зачем
В Днепре на 4 дня перекроют переезд на улице Старочумацкой: когда и зачем

Важная информация!

Сегодня 18:04
1
просмотров
Как выглядит здание, где находился единственный в Днепре ломбард: проработал 70 лет (ФОТО)
Как выглядит здание, где находился единственный в Днепре ломбард: проработал 70 лет (ФОТО)

Сегодня в Днепре работает масса ломбардов. Находятся они в небольших МАФах или квартирах на первых этажах домов. Но еще 25 лет назад в городе действовал всего один ломбард и располагался он в огромном трехэтажном здании, построенном более 100 лет назад.…

Сегодня 17:30
1
просмотров
На Закарпатье полуторагодовалая девочка попала под колеса грузовика, когда нетрезвая мать отвлеклась
На Закарпатье полуторагодовалая девочка попала под колеса грузовика, когда нетрезвая мать отвлеклась

К сожалению, в больнице ребенок умер.

Сегодня 17:20
6
просмотров
3,5 часов не предел: в Днепре тревоги будут еще длиннее
3,5 часов не предел: в Днепре тревоги будут еще длиннее

Воздушные тревоги в Украине продлятся дольше.

Сегодня 16:51
1
просмотров
ДТП с «перевертышем» в Днепре: комментарий полиции и видео момента
ДТП с «перевертышем» в Днепре: комментарий полиции и видео момента

Пострадал водитель Smart – его госпитализировали.

Сегодня 16:18
3
просмотров
Приревновал к бывшей жене: на Днепропетровщине мужчина напал с ножом на знакомого
Приревновал к бывшей жене: на Днепропетровщине мужчина напал с ножом на знакомого

Правоохранители задержали 64-летнего злоумышленника.

Сегодня 15:49
6
просмотров
Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина
Из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе погибла 67-летняя женщина

В Никополе из-за дрона россиян погибла женщина.

Сегодня 15:31
1
просмотров
Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция
Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция

В норме цвет газа, поступающего в квартиры, где установлены газовые плиты должен быть голубым. На самом деле это природное топливо бесцветное и в него добавляют одорант – специальное вещество, придающее газу такой цвет, чтобы потребители могли видеть, что конфорка работает.…

Сегодня 14:53
4
просмотров
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре

В Днепре снова ожидается сильный ветер.

Сегодня 14:29
3
просмотров
В Днепропетровской области во время тревоги прогремел взрыв: что произошло
В Днепропетровской области во время тревоги прогремел взрыв: что произошло

Тревога началась в 10:29 и до сих пор продолжается.

Сегодня 14:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх