У Дніпрі вкотре за вечір пролунали вибухи: що відомо

У Дніпрі пролунали вибухи.

У середу, ввечері 19 квітня, у Дніпрі пролунало декілька потужних вибухів.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, у місті працюють сили протиповітряної оборони. Попередньо, є декілька збитих “шахедів”.

Точну цифру та наслідки атаки чекаємо від Повітряних сил.

Наразі тривога триває та є загроза нових ударів, тому краще відійти від вікон та попрямувати до укриття.

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