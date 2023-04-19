У Дніпрі вкотре за вечір пролунали вибухи: що відомо

У середу, ввечері 19 квітня, у Дніпрі пролунало декілька потужних вибухів.
За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, у місті працюють сили протиповітряної оборони. Попередньо, є декілька збитих “шахедів”.
Точну цифру та наслідки атаки чекаємо від Повітряних сил.
Наразі тривога триває та є загроза нових ударів, тому краще відійти від вікон та попрямувати до укриття.
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