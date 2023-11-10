11.11.2023: як загадати бажання в дзеркальну дату, щоб воно неодмінно збулося

11 листопада вважають важливою сакральною датою.

11.11 це не тільки красива дата, а й сприятливий день для маніфестацій. Цього дня варто слухати свою інтуїцію та звертати увагу на натяки Всесвіту. Звичайно, скептики скажуть, що нічого особливого у цьому дні немає, проте з ними не погодяться нумерологи, для яких 11 – сакральне число.

Одиниці символізують собою енергію, яка відкриває перед людьми можливості. Принаймні, це чудовий спосіб запрограмувати себе на успіх, ставлячи перед собою цілі та чітко окреслюючи мрії.

Як загадати бажання у дзеркальну дату?

У дзеркальні дати зазвичай загадують бажання, адже вважається, що енергія цього дня сприятиме здійсненню мрій.

Щоб загадати бажання необхідно на листку написати свою мрію, але так ніби вона вже збулася, тобто у теперішньому часі. Обов’язково треба чітко сформулювати своє прохання до Всесвіту та детального його описати.

Після цього листочок з маніфестаціями треба покласти у місце, де його ніхто окрім вас не знайде.

Що можна/не можна робити в цей день?

11 листопада звертайте увагу на однакові цифри на годиннику чи написи на білбордах, які впадуть вам в око. Влучно сказані чи написані слова можуть мати для вас значення.

У цей день прислухайтеся до себе, відкривайтеся новому та обов’язково приймайте себе.

Водночас у цей день не бажано з кимось лаятися, ображати, концентруватися на поганому, лихословити.

Це субота, тож просто відпочиньте з користю.

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