11.11.2023: як загадати бажання в дзеркальну дату, щоб воно неодмінно збулося

11.11 це не тільки красива дата, а й сприятливий день для маніфестацій. Цього дня варто слухати свою інтуїцію та звертати увагу на натяки Всесвіту. Звичайно, скептики скажуть, що нічого особливого у цьому дні немає, проте з ними не погодяться нумерологи, для яких 11 – сакральне число.
Одиниці символізують собою енергію, яка відкриває перед людьми можливості. Принаймні, це чудовий спосіб запрограмувати себе на успіх, ставлячи перед собою цілі та чітко окреслюючи мрії.
У дзеркальні дати зазвичай загадують бажання, адже вважається, що енергія цього дня сприятиме здійсненню мрій.
Щоб загадати бажання необхідно на листку написати свою мрію, але так ніби вона вже збулася, тобто у теперішньому часі. Обов’язково треба чітко сформулювати своє прохання до Всесвіту та детального його описати.
Після цього листочок з маніфестаціями треба покласти у місце, де його ніхто окрім вас не знайде.
11 листопада звертайте увагу на однакові цифри на годиннику чи написи на білбордах, які впадуть вам в око. Влучно сказані чи написані слова можуть мати для вас значення.
У цей день прислухайтеся до себе, відкривайтеся новому та обов’язково приймайте себе.
Водночас у цей день не бажано з кимось лаятися, ображати, концентруватися на поганому, лихословити.
Це субота, тож просто відпочиньте з користю.
Читайте також:
Автор:
Медики виконали останнє бажання тяжкохворої 50-річної пацієнтки та привезли її…
Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко створив реалістичну «Щуку-чарівницю».