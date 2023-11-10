11.11.2023: как загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно непременно сбылось

11.11 – это не только красивая дата, но и благоприятный день для манифестаций. В этот день следует слушать свою интуицию и обращать внимание на намеки Вселенной. Конечно, скептики скажут, что ничего особенного в этом дне нет, однако с ними не согласятся нумерологи, для которых 11 – сакральное число.
Единицы символизируют собой энергию, открывающую перед людьми возможности. По крайней мере, это отличный способ запрограммировать себя на успех, ставя перед собой цели и четко очерчивая мечты.
В зеркальные даты обычно загадывают желания, ведь считается, что энергия в этот день будет способствовать осуществлению мечтаний.
Чтобы загадать желание, необходимо на листе написать свою мечту, но как будто она уже сбылась, то есть в настоящем времени. Обязательно нужно четко сформулировать свою просьбу к Вселенной и подробно ее описать.
После этого листик с манифестациями нужно положить в место, где его никто, кроме вас, не найдет.
11 ноября обращайте внимание на одинаковые цифры на часах или надписи на билбордах, которые бросятся вам в глаза. Точно сказанные или написанные слова могут иметь значение.
В этот день прислушивайтесь к себе, открывайтесь новому и обязательно принимайте себя.
В этот день не желательно с кем-то ругаться, оскорблять, концентрироваться на плохом, злословить.
Это суббота, так что просто отдохните с пользой.
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