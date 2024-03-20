Сьогодні День весняного рівнодення: що він означає і навіщо потрібно їсти булочки у формі птахів

Наші пращури вважали, що в день весняного рівнодення зима остаточно йде, а світлові дні, що постійно збільшуються за часом, «сигналізують» про те, що скоро настане справжня весна.

Журналісти dnepr.info дізналися, що означає цей день, які з ним пов’язані традиції та повір’я.

З наукової точки зору цього дня відбувається рідкісне астрономічне явище: центр Сонця перетинає екватор та їх точки перетину називають точками рівнодення. Таким чином, лише цього дня у Північній та Південній півкулях світовий день триває однакову кількість годин. Сонце рівно 12 годин перебуває над горизонтом і стільки ж – під горизонтом.

Дата рівнодення «плаваюча» залежить вона від високосного року. Вважається, що кожного року додає 6 годин до дня рівнодення. Коли таких годинників накопичується 24 – то дата рівнодення змінюється. Цього року дата поки що залишилася незмінною, як і 2023 року рівнодення настає 20 березня. Цього дня на Південній півкулі настає астрономічна осінь, а у Північній – весна. Триватиме вона до дня весняного рівнодення, що настає у червні.

Які були традиції

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода хороша, то і осінь буде такою. Рівнодення вважалось точкою відліку оновлення у природі. З цього дня починав танути сніг, на деревах з’являлися бруньки, птахи поверталися з півдня.

Цього дня пекли булочки або печиво у формі птахів. Ними пригощали дітей, а ті вибігали у двір і «запускали» їх у небо. Підкинути та зловити «пташку» вважалося хорошим знаком.

Господині як начинку в булочку клали різні фрукти, цибулю, перець та варення. Вважалося, що яка начинка в булці попалася – такий і рік буде.

Що не можна робити

Зазвичай наші предки дотримувалися певних заборон у церковні свята. День весняного рівнодення свято хоч і не церковне, але все одно люди вважали його «чарівним» і намагалися дотримуватися певних заборон, щоб не накликати на себе лихо. Так, у цей день не можна було кричати на дітей чи кривдити їх.

Не можна було відмовляти у проханнях та допомозі тим, хто з ними звернувся. Вважалося, що відмова накличе на того, хто відмовився багато біди і неприємностей, позбутися яких буде дуже складно.

Також наші предки намагалися не думати про погане – це могло додати негатив на весь рік.

Увечері з дому намагалися не виходити без особливої потреби, а якщо вже доводилося – з собою обов’язково брали запалену свічку. Її світло мало відлякати нечисту силу.

Що можна робити

Цього дня намагалися думати лише про хороше та позитивне. В будинку проводили прибирання, вважаючи, що це допоможе прибрати весь негатив і все погане. Також щоб цілий рік не було неприємностей цього дня потрібно було раніше лягали спати.

Хворих людей у цей день легенько хлестали вербою– наші предки вважали, що це допоможе «вигнати» хворобу. Аналогічну процедуру можна було зробити і зі здоровою людиною – щоб вона не хворіла.

У день рівнодення всі намагалися примиритись з тими, з ким раніше була сварка.

Прикмети весняного рівнодення

Холодний вечір цього дня обіцяв заморозки в майбутньому, а мороз означав, що в найближчі п’ять тижнів не варто чекати тепла – погода буде холодною.

Приліт журавлів у день весняного рівнодення обіцяв пізню весну, але водночас добрий урожай хліба. Крапель з дахів «прогнозувала» родючий рік.

Також вважалося, що у цей день сняться віщі сни.

Гілочки верби в будинку здатні були захистити від нечистої сили, неприємностей та смутку.

Закохані намагалися обов’язково провести весь день чи його якусь частину разом – це допомагало зміцнити почуття.

Крім цього, можна було загадати бажання – рівнодення вважалося часом «чарівництва».

Люди вірили, що в день рівнодення та наступні 12 днів можна запрограмувати свою долю на найближчий рік. Щоб усе заплановане здійснилось – потрібно взяти білий аркуш паперу та червоним кольором написати на ньому 7 бажань, згорнути, покласти у червоний конверт та залишити на 12 днів. Через визначений час – дістати список та прочитати вголос усе написане. Потім записку слід знову сховати. Вважається, що такий ритуал допоможе виконати задумане.

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