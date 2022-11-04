Хотіла побачити одеське море та дітей: медики виконали останнє бажання тяжкохворої жінки

Медики виконали останнє бажання тяжкохворої 50-річної пацієнтки та привезли її зі Словаччини до Одеси, де вона змогла побачити море та зустрітися зі своїми сином та дочкою.

У Тетяни, яка, рятуючись від війни, виїхала до Словаччини, виявили рак легенів. За місяць метастази розійшлися по всьому організму, пухлина здавлювала трахею та правий бронх, одна легеня не функціонувала, жінка не могла самостійно ковтати та харчуватися.

Тому до лікарів звернувся чоловік жінки Олександр і сказав, що його дружина хоче побачити дітей та море.

Медики вирішили виконати останнє бажання жінки та відвезли її до перлини Чорного моря. Маршрут довжиною 1300 кілометрів розбили на дві частини: Словаччина-Львів та Львів-Одеса. У Львові жінку помістили до лікарні, стабілізували та наступного дня відвезли до Одеси. Її автомобіль забезпечили всіма необхідними медикаментами та киснем, а також взяли лікарів.

У результаті Тетяна побачила море, дочку та сина.

Добро врятує світ!

Джерело: VGORODE ОДЕСА.

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