Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

Олександр Владимиров все життя присвятив медицині. Він був лікарем з радіонуклідної діагностики вищої кваліфікаційної категорії, завідувачем відділення радіонуклідної діагностики та терапії у лікарні Мечникова та викладачем. Видатний медик раптово помер ввечері 16 липня.

Сумну звістку повідомила сестра Ольга Владимирова на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що Олександра Владимирова пам’ятають у місті, як відомого радіолога. Також поділилася спогадами з ним.

“Вчора мені наснився брат Саня. ходимо такі ніби по дачі, виноградинки цупаємо. Я: – ну оце твій спадок, не забувай. Він: – та нє, мені не треба. хай тобі буде. Вчора ввечері він помер. Швидко і несподівано. Незвичайний, трохи дивак (як і все наше сімействечко, втім), один із найначитаніших людей із тих, кого знаю. У дитинстві – мій кумир. ще б пак: старший брат! У юності – авторитет. важливі рішення – тільки після зустрічі з братом. У дорослості бачилися пару разів на рік. але зв’язок від того не слабшав. той випадок, коли слів-таки й не треба особливо. Не хотіла особисте робити публічним. Але його багато хто в місті пам’ятає і як радіолога (всі чорнобильці, мабуть, через нього пройшли), і за кіноклубом. А хто і як харизматичного короткозорого парубка, мабуть. Так шо пам’ятаєте – дякую. Я теж. Допомога не потрібна, пораємося. Пам’ять і подяка – найкраще. Покєда, бро. побачимось – побатлимо ще про антиутопії)”, – написала Ольга Владимирова.

Також вона опублікувала фото брата з його висловами. Там Олександр Владимиров поділився, що любов до медицини йому прищепили батьки-лікарі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: