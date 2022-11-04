ППО знищила 8 ворожих «Шахедів»: Резніченко про ситуацію в області

Українська протиповітряна оборона збила 8 "Шахедів" у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

“Наша ППО круто спрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих “Шахедів”. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування “Схід” знищили у Нікопольському районі”, – написав він у телеграм-каналі.

Також Резніченко зазначив, що росіяни тероризували район іншою зброєю, проте постраждалих немає.

“Обстріляли “Градами” та важкою артилерією 4 громади – Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька”, – додав він.

Також, за його словами, у Червоногригорівській ОТГ пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід. Обірвана лінія електропередач.

В інших районах все спокійно.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: