ППО знищила 8 ворожих «Шахедів»: Резніченко про ситуацію в області

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
“Наша ППО круто спрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих “Шахедів”. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування “Схід” знищили у Нікопольському районі”, – написав він у телеграм-каналі.
Також Резніченко зазначив, що росіяни тероризували район іншою зброєю, проте постраждалих немає.
“Обстріляли “Градами” та важкою артилерією 4 громади – Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька”, – додав він.
Також, за його словами, у Червоногригорівській ОТГ пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід. Обірвана лінія електропередач.
В інших районах все спокійно.
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