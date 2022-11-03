Удома: Україна повернула 107 воїнів, серед них 74 захисники “Азовсталі”

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє «азовців». 74 бійця захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто, – написав він.
Єрмак додав, що Україна повернула додому багатьох поранених у боях.
Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії, – додав голова ОПУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна повернула 52-х захисників.
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